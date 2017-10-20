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Власти Великого Новгорода закрыли городские школы на 10 дней из-за пневмонии и ОРВИ

Общество
20 октября, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школам уйти на дистанционное обучение или каникулы

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Великого Новгорода закрыли все школы города на 10 дней из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ. Постановление об этом опубликовано в пятницу на сайте городской администрации.

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"Администрацией Великого Новгорода принято постановление "О введении дополнительных противоэпидемических мер в общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода". Документом приостанавливается образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода с 21 октября на 10 календарных дней. В указанный период в общеобразовательных учреждениях отменены массовые культурные и спортивные мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы администрации Анатолий Осипов сообщил, что накануне днем в связи с ростом заболеваемости пневмонией и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендовал школам уйти на дистанционное обучение или каникулы. В четырех школах, где уже выявлены случаи заболевания пневмонией, было принято решение о дистанционном обучении с последующим выходом на плановые осенние каникулы. Решался вопрос еще по одной гимназии.

По данным управления Роспотребнадзора по Новгородской области, с начала октября отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями (острое инфекционное заболевание, возникшее вне стационара - прим. ТАСС). За две недели октября в Новгородской области зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии, из них 103 случая в Великом Новгороде.

В целом в Новгородской области за девять месяцев текущего года было зарегистрировано почти 2,5 тыс. случаев заболеваний внебольничной пневмонией, что на 8% ниже аналогичного периода прошлого года. По словам специалистов, внебольничная пневмония является достаточно распространенным заболеванием и обычно развивается в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом независимо от времени года.

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