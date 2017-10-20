Более 600 школьников и студентов приняли участие в конкурсе в рамках проекта Минфина

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 600 школьников и студентов приняли участие в межрегиональном конкурсе на лучшее интервью с финансистами "Спроси финансиста" в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России", награждение победителей среди школьных и студенческих команд состоялось в пресс-центре информационного агентства ТАСС.
"Участие в конкурсе приняли школьники 10-11 классов и профессиональных колледжей из Ставропольского края, Кемеровской области, Татарстана, Волгоградской области и Красноярского края. Ребятам необходимо было провести собственное исследование, чтобы выявить самые важные проблемы финансовой грамотности населения", - сообщила стратегический координатор проекта Минфина Анна Зеленцова.
Задача конкурсантов была выбрать актуальную для своего региона или муниципалитета тему в области финансовой грамотности, провести по ней социологическое исследование, обсудить результаты с авторитетным финансистом и передать в оргкомитет материалы получившегося журналистского интервью.
"Самой популярной темой стало управление личными финансами, ее выбрали 41% участников. На втором месте - банковские услуги, отдельным блоком выступила тема ипотеки", - рассказала представитель аналитического центра НАФИ, проводившего конкурс, Ольга Долгова.
Как отметила Зеленцова, в работе над повышением финансовой грамотности у подростков необходимо совмещать образовательный процесс с развлекательным.
По результатам конкурса первое место заняли участники конкурса из Кемеровской области, на втором месте оказались представители Красноярска, на третьем - участники из Татарстана.