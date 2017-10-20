Исследование: каждая шестая смерть в мире связана с загрязнением окружающей среды

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Непосредственной причиной смерти одного человека из шести на планете в 2015 году явилось загрязнение окружающей среды, в первую очередь отравление воздуха, воды, вредное воздействие производства на человека на рабочем месте. Таковы выводы, сделанные группой ученых из ряда неправительственных организаций, инициаторов многолетнего исследования, результаты которого опубликованы в последнем номере медицинского журнала Lancet.

"Мы пришли к заключению, что заболевания, вызванные токсическим воздействием загрязненной среды, ответственны за смерть, по состоянию на конец 2015 года, более 9 млн человек. Это составляет 16% всех смертей в мире," - отмечается авторами исследования.

Этот печальный итог тем чувствительнее, что количество смертей по причине негативного воздействия на человека современной окружающей среды в три раза выше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. Число жертв невидимой битвы с токсической окружающей средой в 15 раз выше павших на театрах военных действий и других насильственных смертей, отмечается в докладе.

Отравленный воздух (как вне, так и внутри помещений), как показало исследование, стал причиной летальных исходов 6,5 млн человек в год. Воздушная "интоксикация" порождает такие болезни, как инфаркты миокарда, недостаточность сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, хронические бронхолегочные обструктивные болезни, отмечается в докладе.

Загрязненная вода является причиной 1,3 млн смертей в год. Основная причина отравления воды - смешение ее с отходами жизнедеятельности человека и слабая отчистка. Как следствие - острые и хронические инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, мочевыводящих путей, констатируют медики.

Причиной смерти порядка 800 тыс. человек в год в мире становятся опасные для здоровья условия работы, противоречащая всем санитарным нормам организация рабочих мест. Несоблюдение банальных правил гигиены труда провоцирует возникновение онкологических заболеваний, сугубо специфических "профессиональных" болезней как силикоз, дегенеративные заболевания печени и других жизненно важных органов.

Смертность, обусловленная негативным воздействием загрязненной окружающей среды на человека, по данным исследователей, затрагивает, в основном, беднейшие слои населения слаборазвитых стран. Около 92% умирающих по названным причинам - люди с низким или средним достатком, зачастую лишенные банальных санитарных удобств, не соблюдающие элементарные нормы личной гигиены.

Вместе с тем и в стремительно развивающихся индустриальных странах, таких как Кения, Китай, Индия, Пакистан смертность от загрязнения окружающей среды достаточно высока - каждый четвертый умирает в этих странах от названных причин.

Цена людских потерь, вызванных загрязнением среды, для развивающихся экономик приближается к 4,6 трлн долларов ежегодно, отмечается в докладе. Это составляет 6,2% стоимости всех финансовых активов в мире.