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Автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов

Общество
20 октября, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Наибольшие затруднения в движении наблюдаются на востоке по внешней стороне МКАД и на северо-западе по внутренней стороне МКАД

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в пятницу вечером достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:00 мск.

Согласно данным интерактивной карты пробок, наибольшие затруднения наблюдаются на востоке по внешней стороне МКАД и на северо-западе по внутренней стороне МКАД.

Кроме того, трудно проехать практически на всем протяжении Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

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