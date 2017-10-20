Автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Автомобильные заторы в Москве в пятницу вечером достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:00 мск.

Согласно данным интерактивной карты пробок, наибольшие затруднения наблюдаются на востоке по внешней стороне МКАД и на северо-западе по внутренней стороне МКАД.

Кроме того, трудно проехать практически на всем протяжении Третьего транспортного кольца и Садового кольца.