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Режиссер "Елки новые" Бекмамбетов выступил против законопроекта о вырубке хвойных деревьев

Общество
20 октября, 18:54 UTC+3

Накануне депутаты Законодательного собрания Карелии подготовили поправки в Лесной кодекс РФ, разрешающие самостоятельно рубить ели к Новому году

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МОСКВА, 18 октября /ТАСС/ Создатели франшизы "Елки" выступили против законопроекта, дающего право любому жителю страны на самостоятельную вырубку хвойных деревьев, и предложили россиянам альтернативный вариант главного новогоднего украшения. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе кинокомпании Bazelevs.

Ранее депутаты Законодательного собрания Карелии подготовили поправки в Лесной кодекс РФ, разрешающие жителям самостоятельно рубить ели к Новому году.

"Я выступаю категорически против этой инициативы, так как разрешение вырубки деревьев, что физическими лицами, что компаниями по реализации продажи деревьев, выглядит атавизмом в современном мире, когда технологии шагают далеко вперед и доносят общество до невиданных прежде высот", - процитировала пресс-служба кинокомпании Bazelevs кинорежиссёра, сценариста и продюсера Тимура Бекмамбетова. Свою позицию он сформулировал в официальном обращении, которое направил председателю комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам Николаю Николаеву в пятницу.

По мнению Бекмамбетова, подобные инициативы являются тревожным индикатором того, что многие люди не осознают степень своей ответственности за будущее нашей страны. "Готов пообещать, что совместно с командой фильма "Елки новые", мы предложим стране красивейшую альтернативную ёлку, которую можно будет установить в любом месте дома с помощью технологии дополненной реальности. Эта возможность будет абсолютно бесплатна и доступна любому человеку. Такое решение позволит сохранить атмосферу праздника, новогоднего чуда, добра, не причиняя колоссальный вред природным ресурсам нашей страны".

Более подробно рассказать об альтернативной новогодней ёлке Тимур Бекмамбетов пообещал уже в ноябре, добавив, что празднование Нового года не должно наносить непоправимый урон природному богатству нашей страны.

История вопроса

В настоящее время Лесной кодекс РФ дает право заготавливать новогодние елки только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В четверг зампредседателя Комитета по природным ресурсам и экологии Карельского парламента Алексей Орлов предложил разрешить людям "вырубать елки и другие хвойные деревья перед новогодними праздниками для собственных нужд". Проект закона в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания республики, а после его поддержки направлен в Государственную думу. 

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