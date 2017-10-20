Главгосэкспертиза одобрила проект Центра детского театрального искусства в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства в Симферополе Центра детского театрального искусства. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Центр детского театрального искусства появится в Симферополе на улице Горького напротив здания Государственного совета Республики Крым. Он будет возведен на месте зданий Крымского академического театра кукол, которые демонтируют из-за аварийного состояния, - говорится в сообщении. - Оценка сметных расчетов выполнена в соответствии с физическими объемами работ, конструктивными, организационно-технологическими и другими решениями, предусмотренными проектной документацией, а сметная стоимость определена достоверно".

В центре общей площадью более 8,6 тыс. кв. м обустроят два зрительных зала на 300 и 100 мест, а на его шести этажах разместят помещения для репетиций, гримерные и бытовые комнаты артистов, а также складские, производственные, ремонтные и технические помещения. Центр будет оснащен подземным паркингом, места в котором зрители смогут покупать вместе с билетами на спектакли.

Фасад здания сделают в неоклассическом стиле и украсят скульптурами, фронтонами с карнизами и барельефами и другим декором. Кроме того, продумана вертикальная связь между этажами в виде массивных пилонов, колонн и ярких вставок из цветной мозаики. Все архитектурные решения приняты с учетом того, что здание должно гармонично вписываться в окружающую застройку.

По информации Министерства культуры Крыма, в январе 2017 года проект центра был одобрен на общественных слушаниях в Симферополе и на заседании городского градостроительного совета.

Завершить строительство планируется в декабре 2018 года. Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя до 2020 года.