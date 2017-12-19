ГП РФ нашла коррупциогенные факторы в правовых актах Минэкономразвития и Росархива

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ выявила коррупциогенные факторы в нормативных актах Минэкономразвития и Росархива. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, они были исключены после рассмотрения требований Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой РФ в ходе проведения антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах Министерства экономического развития РФ и Федерального архивного агентства. Они затрагивают права миллионов граждан и в ранее действовавшей редакции могли повлечь их существенное нарушение, а также иные негативные последствия, вытекающие из возможности коррупционного поведения. В этой связи Генеральной прокуратурой РФ министру экономического развития РФ и руководителю Федерального архивного агентства внесены требования, по итогам рассмотрения которых коррупциогенные факторы из указанных документов исключены", - сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, приказом Минэкономразвития России, которым утверждался классификатор видов разрешенного использования земельных участков, предусматривалось размещение в жилой зоне тех объектов капитального строительства, которые связаны с удовлетворением повседневных потребностей жителей и не причиняют им существенного неудобства", - говорится в сообщении ГП РФ. При этом понятия "повседневные потребности жителей" и "существенное неудобство жителей" не были раскрыты, что позволяло должностным лицам произвольно определять возможность размещения на участках объектов капстроительства. "К примеру, приказом разрешалось размещать очистные сооружения, площадки для празднеств и гуляний, рынки и базары, места общественного питания. Эти объекты можно признать как связанными с удовлетворением повседневных потребностей жителей, так и причиняющими существенное неудобство жителям", - пояснили в Генпрокуратуре.

В административном регламенте по организации информационного обеспечения Росархивом граждан, организаций и общественных объединений на основе архивных документов, предусматривалась возможность бесплатного исполнения тематических и социально-правовых запросов, понятия которых в документе не раскрывались. Так, должностные лица сами решали, будет ли исполняться запрос на безвоозмездной или платной основе.