Минкурортов Крыма: проектные работы по туркластеру в Коктебеле пройдут в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Проектно-изыскательские работы по развитию двух туристско-рекреационных кластеров в Крыму - в Коктебеле и на лечебном озере Чокракское - пройдут в 2018 году, сообщил во вторник первый замминистра курортов и туризма республики Игорь Котляр.

"Проектно-изыскательские работы по Коктебелю и по озеру Чокракское пройдут в 2018 году. Ждем заключения Главгосэкспертизы по этим объектам", - отметил он на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму.

По его словам, кластер в районе Чокракского озера предполагает создание инфраструктуры бальнеологического лечебно-оздоровительного комплекса: строительство дороги, очистных сооружений и электроподстанции. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет почти 1,7 млрд руб.

Создание центра активных видов туризма предполагается в кластере "Коктебель", расположенном в одноименном поселке, входящим в Феодосийский муниципальный округ. Здесь намечено реконструкция набережной, строительство очистных сооружений, объездной дороги и водовода. На эти цели из федерального бюджета выделяется почти 2,4 млрд руб.

В нынешнем году, сообщил Котляр, министерством было освоено 1,17 млрд руб. по 16 объектам в трех кластерах - Евпатории, Саках и Черноморском районе. "Освоение бюджетных средств по этому году составит 94%. Это касается как проектно-изыскательских, так и строительно-монтажных работ. Все эти инфраструктурные проекты направлены на стабильное функционирование курортов", - подчеркнул он.

С 2015 года в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма на территории республики создаются пять туристко-рекреационных кластеров - в Евпатории, Саках, Черноморском районе и на озере Чокракское в Ленинском районе. Кластеры будут создаваться до 2020 года. Общий объем финансирования создания кластеров на территории Республики Крым из федерального бюджета составляет около 23,9 млрд руб. Средства направляются на создание и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.