При полпреде президента РФ в СКФО в 2018 году создадут Совет по развитию туризма

ПЯТИГОРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Совет по развитию туризма будет создан в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Своих представителей в новый орган смогут делегировать регионы округа, сообщил во вторник полномочный представитель президента в СКФО Олег Белавенцев.

"Нужно создать Совет по туризму при полпреде президента РФ в СКФО, в который [необходимо] включить профессионалов, знающих проблемные вопросы от каждого региона", - сказал он в Пятигорске на совещании по подготовке горнолыжных курортов округа к зиме 2017-2018 годов.

Полпред отметил, что в развитии туризма на Северном Кавказе существует много проблем, которые не решаются методами администрирования. В результате, по словам Белавенцева, процесс идет достаточно сложно, а отдельные проекты, как например недавнее создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Кавказских Минеральных Водах, закрываются.

"ОЭЗ на Кавказских Минеральных Водах была просто загублена чиновниками. Ничего не сделали и закрыли. Никто не понес ответственности", - отметил полпред.

Он добавил, что сейчас возникает много проблемных вопросов, которые сможет решить новый совещательный орган при полпреде в СКФО. Белавенцев уточнил, что это касается, например, регистрации резидентов действующих ОЭЗ, развития инфраструктуры, организации отдыха туристов, привлечения новых инвестиций.

"Делегировать своих представителей в новый совет будут сами регионы", - пообещал полпред. Как пояснили в аппарате полпредства, Совет по развитию туризма будет создан в 2018 году.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на Кавказских Минеральных Водах была создана в Ставрополье в 2007 году.

Одним из основных пилотных проектов был Центр экстремального туризма на горе Юца в Пятигорске с курортным комплексом "Гранд Спа Юца", включавшим в себя отели, спортивные сооружения, в том числе поля для гольфа, центр верховой езды и центр парапланеризма.

Разработка проектов велась восемь лет, но ничего так и не было построено, инвесторы не найдены, и в 2016 году ОЭЗ прекратила свое существование.