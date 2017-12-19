Ростовские погорельцы не получат компенсации на восстановление жилья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Жители Ростова-на- Дону, пострадавшие от крупного пожара 21 августа, не получат помощь на восстановление жилья, компенсации можно будет получить только на приобретение или строительство нового жилья, сообщил спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко на встрече с погорельцами.

Пожар произошел в историческом центре Ростова-на-Дону на площади 10 тыс. кв. м. Один человек погиб, за помощью к медикам обратились 58 человек, пострадавшими в результате пожара на начало декабря считаются 692 человека.

"Решением главы городской администрации и областным законом предусмотрена выплата... на приобретение нового жилья или строительство нового жилого дома в соответствии с правилами землепользования и застройки. Видов помощи на восстановление не предусмотрено", - ответил Ищенко на вопрос пострадавшей, желающей восстановить свое жилье на прежнем месте.

Ранее сообщалось, что власти Ростова признали непригодными для проживания и подлежащих сносу 163 дома, пострадавшие при пожаре. Еще четыре объекта признаны пригодными для дальнейшего проживания, 23 объекта было решено восстановить.

В начале декабря Заксобрание приняло региональный закон о помощи пострадавшим при пожаре, который должен обеспечить погорельцев жильем.

Как ранее сообщали ростовские власти, необходимость принятия отдельного регионального закона возникла потому, что предусмотренное действующим законодательством предоставление жилищных сертификатов пострадавшим в результате ЧС позволит обеспечить жильем только 15-18% ростовских погорельцев.

Как ранее сообщал Ищенко, право на получение компенсаций для приобретения нового жилья имеют более 470 человек, из них 112 подтвердили это право через суд. Для оказания помощи гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, правительство РФ выделило из федерального бюджета порядка 260 млн рублей, из бюджета города на эти цели будут направлены 131,2 млн рублей.