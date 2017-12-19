В Калининградской области до 2022 года откроют пять новых центров компетенций WorldSkills

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют увеличить количество специализированных центров компетенций, в которых ведется подготовка специалистов по стандартам WorldSkills, и открыть до 2022 года еще пять таких центров, сообщил во вторник на заседании Калининградской облдумы губернатор Антон Алиханов в послании об основных направлениях своей деятельности и деятельности правительства области на пять лет.

Как уточнили ТАСС в Министерстве образования Калининградской области, сегодня в регионе работает два центра компетенций: в Калининграде и Советске. Специализированные центры оборудуют по стандартам WorldSkills. Они представляют собой тренировочную базу, где учат специалистов, а также готовят их к соревнованиям.

"Планируем вести подготовку по 30 наиболее востребованным на рынке труда перспективным профессиям профобразования, и к 2022 году создадим не менее пяти специализированных центров компетенций, которые будут вести подготовку по стандартам WorldSkills", - сказал Алиханов.

По словам губернатора, для развития стратегических для региона областей потребуются специалисты автомобиле- и судостроения, сельского хозяйства, строительства, IT-отрасли, высоких технологий, туризма, сферы услуг и других.

WorldSkills International (WSI) - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. WSI существует с 1946 года, ее задача - разбудить энтузиазм молодежи в освоении рабочих профессий, мотивировать к конкуренции для повышения навыков и способностей.

Россия была официально принята в состав международной организации 17 мая 2012 года.