Участники "Форума действий" ОНФ написали письмо будущему поколению

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС. Участники "Форума действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ) заложили свои послания в капсулу времени, которая будет вскрыта через 20 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения после завершения форума, который прошел в Москве.

"Все послания участников "Форума действий" ОНФ об образе будущего поместили в капсулу времени, которая будет передана в Государственный центральный музей современной истории России. Капсула будет вскрыта через 20 лет", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

"Актуальные события очень быстро становятся историей. То, что вчера было новостью, завтра превращается в исторический источник. А через десять-двадцать-тридцать лет по артефактам, связанным с сегодняшними событиями, будут изучать историю 2017 года", - отметила генеральный директор Государственного музея современной истории России Ирина Великанова.

Кроме того, по мотивам этих посланий художники создали большую картину в жанре поп-арт, ее также передали в музей.

Самый масштабный за всю историю ОНФ Форум действий "Россия, устремленная в будущее" начался в понедельник в Москве. В двухдневном форуме приняли участие более 4 тыс. человек - это активисты и эксперты ОНФ, руководители органов исполнительной власти РФ. Более половины участников форума - представители молодежи, для которых была организована специальная площадка в рамках молодежного направления Народного фронта "Молодежка ОНФ".