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До 14 тыс. детей в год смогут отдохнуть в лагерях под Калининградом через пять лет

Общество
19 декабря, 19:00 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, декабря. /ТАСС

Всего в регионе действуют 16 загородных лагерей

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КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Число детей, которые смогут отдохнуть в загородных лагерях Калининградской области, увеличится до 14 тыс. к 2022 году, что на треть больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил во вторник губернатор Антон Алиханов

В регионе насчитывается 16 загородных лагерей, где в общей сложности, без учета "Балтийского Артека", около 3 тыс. мест.

"В 2017 году в них отдохнули 10,5 тыс. детей. За следующие пять лет мы планируем увеличить число мест до 3,5 тыс. и увеличить к 2022 году охват отдыхом и оздоровлением до 14 тыс. детей", - сказал он, выступая на заседании Калининградской облдумы с посланием об основных направлениях деятельности правительства области на пять лет.

Кроме того, отметил губернатор, в области есть объекты, которые ранее использовались как оздоровительные лагеря, но сейчас находятся в плачевном состоянии.

"Ставлю задачу до 2022 года полностью преодолеть в этой сфере негативное наследие постсоветской истории", - добавил Алиханов в этой связи.

Он уточнил, что в Светлогорске уже инициирована передача в собственность области неиспользуемых лагерей имени Зои и Александра Космодемьянских и имени Дзержинского. Еще один оздоровительный комплекс появится на территории бывшего лагеря имени Смирнова в Светлогорске, здесь построят новый корпус на 120 человек.

Также глава региона рассказал, что на площадке "Балтийского Артека" планируется создать Центр детского отдыха круглогодичного использования, который сможет принимать до 1,5 тыс. детей. Алиханов отметил, что на реализацию этого проекта планируется привлечь федеральное финансирование.

"Проектно-изыскательские работы по проекту мы должны завершить уже в 2019 году", - сказал губернатор.

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