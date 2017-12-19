Три региональных оператора по переработке ТКО начнут работу на Урале в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Три региональных оператора по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с 1 июля 2018 года заработают в Свердловской области, их запуск будет способствовать снижению вреда экологии от нелегальных свалок. Об этом сообщил во вторник в Уральском центре ТАСС на круглом столе по вопросам обращения с отходами министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"С 1 июля 2018 года на территории Свердловской области заработают три региональных оператора, которые займутся сбором и переработкой ТКО. <…> Новая система позволит не допускать появления несанкционированных свалок. А если обнаружится [нелегальная свалка], то ликвидация возлагается на регионального оператора с последующим возложением денежной компенсации затрат на тех, кто ее создал", - сказал Смирнов.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в районе Химмаш в Екатеринбурге загорелась несанкционированная свалка на площади 1 тыс. кв. метров. Возгорание было ликвидировано утром 15 декабря, в последующие дни на месте ЧП тлел мусор.

"Мы уже направили запрос в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в данной ситуации", - сказал в понедельник ТАСС министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По данным экспертов, нелегальные свалки на Среднем Урале чаще всего появляются в сельской местности из-за того, что жители не привыкли и не могут вывозить мусор на санкционированные полигоны из-за их отдаленности.

"На ровном месте развивается стихийная свалка, потом туда начинают вываливать отходы иногда промышленные предприятия. Все это (результаты разложения ТКО) в конечном счете оказывается на нашем столе по пищевой цепочке", - сказала заместитель начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по области Клавдия Щербакова.

"В регионе зарегистрировано 406 объектов по размещению отходов. У 66% объектов неизвестно, кто отвечает за эксплуатацию места размещения отходов, на 88% объектов не проведена оценка гидрогеологических условий, на 60% документы не оформлены соответствующим образом. Вследствие этого в государственный реестр размещения отходов, где также будут работать региональные операторы, вошли 34 объекта, которые действуют сейчас в области", - подчеркнул замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Технологии переработки мусора

По мнению участвовавших в круглом столе экспертов, для ликвидации несанкционированных свалок, помимо создания региональных операторов, необходимо внедрять новые технологии по переработке и сортировке мусора.

В частности, заместитель генерального директора компании "Уралсотплюс", которая занимается производством сортировочных линий, Владимир Степанов предлагает перед рекультивацией свалок сортировать скопившийся там мусор.

"Вести отходы на мусоросортировочный завод затратно, поэтому мы предлагаем использовать мобильные сортировочные комплексы, чтобы сортировать на месте. <…> Извлекаются полезные фракции: пластик, металл и другие, потом реализуются, а вырученные деньги идут на рекультивацию", - сказал Степанов.

Генеральный директор компании по переработке батареек "Мегаполисресурс" Владимир Мацюк отмечает, что из них можно извлекать достаточное количество полезных веществ, в частности цинк, марганец, железо и графит.

Директор екатеринбургского филиала компании "Экостройресурс", которая занимается утилизацией и переработкой ТКО, Денис Стриганов считает, что в домашней сантехнике необходимо установить измельчители мусора, чтобы в канализацию можно было смывать органические отходы.

Директор компании по изготовлению изделий из пластмассы "Уралтермопласт" Андрей Сазонов вместо сортировки мусора предложил внедрять более современные технологии.

"В Варшаве, например, на заводе перерабатывается 80-90% отходов, хотя они не сортируются, да и на мусорных площадках стоят контейнеры для раздельного сбора, однако они наполнены всеми видами мусора", - отметил он.

Также мусор можно сжигать, однако этот метод несет вред экологии.

"Если ставить очистку на мусоросжигающих предприятиях, то это выйдет очень дорого, и, в конечном счете, за это будет платить население. И такие предприятия по законодательству можно строить в 3-4 км от жилых домов, и никто тянуть теплотрассу на такое расстояние не станет", - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.