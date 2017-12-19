Регионы ищут возможности для развития медицины в глубинке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Острая нехватка медицинских кадров, отсутствие необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения на селе являются основными проблемами развития медицины в малых населенных пунктах, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Для их решения регионы запускают программы строительства и реконструкции ФАПов, проводят курсы оказания первой помощи и принимают меры для повышения престижа медицинских профессий.

14 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о том, что считает нужным возрождение фельдшерско-акушерских пунктов в малонаселенных пунктах.

Строительство ФАПов в Крыму

"По ФЦП социально-экономического развития Крыма строятся и будут сданы в эксплуатацию 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 19 врачебных амбулаторий. Сейчас они монтируются в сельских районах Крыма. Наша задача - оснастить их медоборудованием и кадрами", - отметил глава Минздрава Крыма Александр Голенко.

В Крыму новые ФАПы начали активно строить после воссоединения с Россией, до этого в течение 20 лет база первичной медико-санитарной помощи на селе практически не развивалась.

"В 2016 году были сданы в эксплуатацию 22 ФАПа, из них 20 были сделаны за счет республиканских средств, и еще два за счет благотворителей", - сказал министр.

ФАПы в бараках и сельсовете

Медпункт, расположенный в деревянном бараке в высокогорном селе Верхний Згид - далеко не единственный в Северной Осетии не имеет условий для оказания профессиональной медпомощи. Большинство зданий, где расположены сельские ФАПы, здесь были построены в середине прошлого века и не соответствуют нормативам, острее всего вопрос стоит в горных районах. При этом как минимум еще 20 сел нуждаются в открытии ФАПов.

"Амбулатория в Згиде сегодня абсолютно не приспособлена для оказания медицинской помощи. Фельдшер здесь один на три близлежащих села", - рассказал ТАСС член регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев, подчеркнув, что фельдшерам приходится преодолевать по горным дорогам до 15 километров, чтобы добраться к пациентам, для чего медикам начали выдавать служебные "Нивы".

Аналогичная ситуация сложилась в Дагестане, где врачам приходится обогревать ФАПы электропечками, а воду наливать в умывальники.

В Зейском районе Амурской области власти задумались о модернизации трех ФАПов. Один из них, в селе Хвойный, ютится в здании сельсовета. В селе Бомнак пункт расположен в ветхом помещении, причем зимой добраться сюда можно только по льду водохранилища, а летом - на лодке или вертолете.

"Если будут выделены федеральные средства, то с учетом софинансирования мы в течение года сможем их обновить", - сказал ТАСС глава района Андрей Ложечкин.

Новые ФАПы для российской глубинки

В европейской части России программы расширения и реконструкции сети ФАПов действуют уже несколько лет. К примеру, во Владимирской области еще в 2013 году началась программа строительства и реконструкции ФАПов.

За первые три года ее работы было построено десять объектов, еще три ФАПа открылись после реконструкции. В этом году планируется сдача пяти пунктов, еще 13 будет построено к 2020 году, а к 2025 году отремонтируют 148 объектов сельской медицины.

"В этом году будет сдан модульный ФАП в деревне Дмитриево, сейчас он расположен в старом помещении. Оно настолько маленькое, что там физически не можем разместить гинекологическое кресло, а в новом здании есть большой коридор для пациентов, отдельные процедурные и приемный кабинет", - рассказала и. о. главного врача Ковровской районной больницы Ирина Земляникина.

По признанию медиков, сохранение ФАПов на селе помогает разгрузить работу районных больниц и скорой помощи, при том что содержание отдельных пунктов часто обходится дороже.

Политику увеличения числа ФАПов также начали проводить в Забайкальском крае. В декабре 2017 года после ремонта здесь открыли ФАП в селе Нарын-Талача, который стал первым в регионе медицинским пунктом, соответствующим всем предъявляемым к ФАПу требованиям.

"Мы планируем проектно-сметную документацию этого ФАПа внедрять в медицинские учреждения других районов, ремонтировать их и оснащать современным оборудованием. В Забайкалье насчитывается более 460 ФАПов. Сокращать их мы не намерены. Более того, мы планируем увеличить количество пунктов, а уже существующие модернизировать", - сказала губернатор Наталья Жданова.

Врачи на вертолетах

Помимо расширения сети ФАПов, важную роль в повышении качества оказания медуслуг в малых и отдаленных населенных пунктах играет правильно выстроенная логистика.

"От ФАПов до районных больниц в случае необходимости разработан маршрутизатор доставки пациентов. В самых маленьких селах, где живет до 300 человек, согласно нормативам, открыты домовые хозяйства, где люди могут получить первую доврачебную помощь. В таком селе выбирают активного гражданина, обучают его, обеспечивают аптечкой и связью, и в случае необходимости он может оказать помощь и вызвать врача или фельдшера, - сообщил ТАСС глава Республики Алтай Александр Бердников.

Кроме того, в Республике Алтай из труднодоступных сел экстренных больных вывозят на вертолете в случае, если пациента срочно требуется доставить в районную или республиканскую больницу, аналогичная работа налажена в Тюменской области.

Кадровый вопрос - самый острый

Федеральная программа привлечения специалистов на село "Земский фельдшер" в 2017 году только в Волгоградской области позволила трудоустроить около 40 фельдшеров, однако для того, чтобы повысить престиж работы в ФАПах, необходимо в целом улучшать инфраструктуру на селе, считает депутат Госдумы Анна Кувычко.

"Да, по программе приезжающий работать на село фельдшер получает 500 тыс. рублей. Как правило, приезжают молодые женщины. И кроме того, что они получат деньги, они должны понимать, будет ли на селе работа для их мужей. Если дети есть - куда они пойдут в детсад, в школу", - сказала она.

В Омской области, где сегодня работают более 800 ФАПов, вакансии открыты в трети из них, в основном расположенных в деревнях с населением менее 300 человек. Раз в неделю туда приезжает врач или фельдшер. Кроме того, организовано 459 медицинских домовых хозяйств, где помощь односельчанам оказывают получившие медподготовку местные жители.

В Холмогорском районе Архангельской области из 46 ФАПов работают всего 24.

"Сложная ситуация с кадрами, в основном работают пенсионеры - если и они уйдут, ситуация станет критической. Из молодежи есть два фельдшера, которые в трудное время приехали к нам с Украины", - сказала ТАСС глава района Наталья Большакова, добавив, что зарплата медиков на селе составляет около 15 тыс. рублей.

Несмотря на наличие медицинского университета и четырех профильных колледжей, медицинских кадров не хватает и в Курской области. Для решения кадрового вопроса в Ульяновской области создают специальную комиссию, которая до конца января 2018 года должна изучить проблемы сельского здравоохранения.

По данным Минздрава России, в 2017 году в стране введено в эксплуатацию 380 новых фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, приобретен 51 мобильный диагностический комплекс для жителей сельских населенных пунктов.

В 2016 году функционировало более 10 тыс. домохозяйств для помощи жителям малонаселенных территорий, что на 10,5% больше, чем годом ранее, и работало более 3,5 тыс. мобильных медицинских бригад (годовой прирост составил 13%).