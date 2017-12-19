Тульские юнармейцы отправили около 600 кг новогодних подарков детям Сирии

ТУЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Юнармейцы Тульской области собрали для сирийских детей 77 посылок с новогодними подарками общим весом около 600 килограммов. Гуманитарный груз во вторник отправлен в Москву, откуда будут доставлен военно-транспортным самолетом в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сирийские дети получат посылки с тульскими пряниками и наборами кондитерских изделий. Всего было сформировано 77 посылок, общий вес груза составил почти 600 килограммов. Сбор подарков проводили юнармейцы в рамках Всероссийской акции "Дети России - детям Сирии", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие жители области, работники учреждений образования, здравоохранения и других организаций. "Юнармейцы очень активно проводили акцию, понимая, что их сверстники оказались в сложной ситуации и нуждаются в помощи. Новый год в Сирии отмечают в другое время, но туляки хотят порадовать детей именно в канун российских праздников", - приводит слова заместителя председателя правительства региона Юлии Вепринцевой пресс- служба.

Всероссийская акция "Дети России - детям Сирии" впервые проведена в 2016 году. Ее инициаторами стали юнармейцы Тульской области, которые обратились к главе региона Алексею Дюмину с просьбой помочь им в передаче подарков сирийским сверстникам. Затем к акции присоединились участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" из других регионов РФ.