Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Facebook запустит новую функцию распознавания лиц, позволяющую отслеживать фото

Общество
19 декабря, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Действие новой функции, уточняет портал TechCrunch, распространяется только на открытые страницы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook запускает новую функцию, благодаря которой пользователи сети будут получать оповещения, когда кто-то загружает фотографии с их изображением. Об этом во вторник сообщает портал TechCrunch.

С помощью функции под названием Photo Review, по данным портала, можно будет отслеживать фотографии, на которых пользователь сети присутствует, но не помечен специальной отметкой или "тэгом". После обнаружения такого снимка изображенный на нем человек может отметить себя самостоятельно, попросить удалить публикацию или обратиться с таким требованием в техподдержку Facebook. Действие новой функции, уточняет портал, распространяется только на открытые страницы. Photo Review не будет искать лица на фото, защищенные специальными настройками приватности.

При этом пользователи смогут по желанию отключить новую технологию и удалить шаблон своего лица, который социальная сеть использует для поиска совпадений.

В ближайшие недели Photo Review будет запущена во всех государствах, где присутствует Facebook, кроме европейских стран и Канады, поскольку действующее на их территории законодательство запрещает социальной сети использовать технологию распознавания лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
2
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
3
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
4
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
5
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
6
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
7
Поездка по карте "Тройка" в Москве подорожает на рубль с января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама