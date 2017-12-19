Facebook запустит новую функцию распознавания лиц, позволяющую отслеживать фото

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook запускает новую функцию, благодаря которой пользователи сети будут получать оповещения, когда кто-то загружает фотографии с их изображением. Об этом во вторник сообщает портал TechCrunch.

С помощью функции под названием Photo Review, по данным портала, можно будет отслеживать фотографии, на которых пользователь сети присутствует, но не помечен специальной отметкой или "тэгом". После обнаружения такого снимка изображенный на нем человек может отметить себя самостоятельно, попросить удалить публикацию или обратиться с таким требованием в техподдержку Facebook. Действие новой функции, уточняет портал, распространяется только на открытые страницы. Photo Review не будет искать лица на фото, защищенные специальными настройками приватности.

При этом пользователи смогут по желанию отключить новую технологию и удалить шаблон своего лица, который социальная сеть использует для поиска совпадений.

В ближайшие недели Photo Review будет запущена во всех государствах, где присутствует Facebook, кроме европейских стран и Канады, поскольку действующее на их территории законодательство запрещает социальной сети использовать технологию распознавания лиц.