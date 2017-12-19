В Госдуму внесен законопроект о праве регионов решать, устанавливать ли беби-боксы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Законопроект, предлагающий предоставить регионам России право принимать решение об установлении беби-боксов - специально оборудованных мест, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка, внесен во вторник в Госдуму. Авторами инициативы выступили группа депутатов нижней палаты во главе с зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и член Совета Федерации Елена Афанасьева.

Изменения предполагается внести в статью 10 закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 19 закона "Об актах гражданского состояния".

"С целью обеспечения единства правового пространства на всей территории РФ по формированию единой государственной политики в сфере реализации права на жизнь и охрану здоровья новорожденного ребенка законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов Российской Федерации определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования", - говорится в проекте закона, размещенном в думской электронной базе данных.

Согласно законопроекту, создание беби-боксов предусматривается "в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных". По замыслу разработчиков, эта норма предлагается "в целях обеспечения новорожденному ребенку своевременной медицинской помощи". "В этой связи предлагается органам исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья утвердить требования к порядку организации и эксплуатации мест для анонимного оставления ребенка, оборудованные в медицинских организациях", - говорится в пояснительной записке.

Документом также предлагается на законодательном уровне закрепить верхнюю границу возраста новорожденного ребенка. "Новорожденным считается ребенок с момента рождения до достижения им возраста четырех недель", - говорится в проекте. Также законопроект определяет порядок государственной регистрации рождения найденного или подкинутого ребенка.

"Принятие данного законопроекта станет важным дополнительным инструментом защиты прав новорожденных на жизнь и здоровье", - подчеркивают авторы.

Право на жизнь и охрану здоровья новорожденного

"Меры, предусмотренные законопроектом, не являются мерами социальной поддержки, они направлены на обеспечение реализации права на жизнь и охрану здоровья новорожденного ребенка", - заявила ТАСС Пушкина, комментируя внесенную в Госдуму инициативу.

По ее словам, "с учетом имеющейся практики отдельных субъектов РФ по сохранению жизней новорожденных детей, возникает объективная потребность правового регулирования в данной сфере". С целью обеспечения единства правового пространства на всей территории РФ по формированию единой государственной политики в сфере реализации права на жизнь и охрану здоровья новорожденного ребенка, законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов РФ определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования", - пояснила депутат.

"Мы посчитали необходимым включить норму о том, что "каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь", так как предлагаемый законопроект направлен на сохранение ребенку именно жизни", - добавила она.

Оптимальное решение

Ранее этот законопроект был поддержан координационным советом по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия". Как сообщил журналистам первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев, "законопроект касается так называемых окон жизни - это очень удачный перевод на русский язык данного понятия". Он напомнил, что Госдума рассматривала различные законопроекты на эту тему, в том числе о повсеместном разрешении беби-боксов, а также об их запрете.

"Законопроект, внесенный Оксаной Викторовной Пушкиной, изначально представлялся нам оптимальным", - подтвердил Исаев. "В ходе дискуссии мы убедились, что есть субъекты Федерации, которые активно настроены на то, чтобы это было, и у них уже действуют эти "окна жизни". Есть субъекты Федерации, которые, ссылаясь на национальные, религиозные традиции, категорически выступают против", - пояснил он.

В то же время законопроект Пушкиной и ее коллег позволял регионам решать самим, создавать такие "окна жизни" или нет, указал депутат, добавив, что вопросы защиты детей по Конституции РФ относятся к предмету совместного ведения федерального центра и регионов.

По словам Исаева, законопроект был доработан, "внесена норма о том, что нормативные акты, определяющие порядок работы этих окон, тоже будут определяться законодательством регионов". "На наш взгляд, это решение оптимально, оно устроит всех, потому что было бы неправильно штрафовать тех, кто такие "окна жизни" сделал и спас жизни десятков детей. С другой стороны, навязывать такой подход регионам, где общественное мнение выступает против, было бы неверно", - отметил он.