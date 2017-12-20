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ВЦИОМ: 70% опрошенных россиян заявили, что намерены прийти на выборы президента РФ

Общество
20 декабря, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Декларируемая поддержка действующего главы государства Владимира Путина среди точно планирующих голосовать составляет более 80%

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уровень декларируемой явки на выборах президента РФ составляет 70% - столько опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян заявили, что твердо намерены принять участие в голосовании 18 марта 2018 года.

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Как следует из материалов ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении ТАСС, на вопрос "Примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?" 70% респондентов дали ответ: "Точно приму". Еще 11% участников опроса ответили, что скорее примут участие в выборах, 12% признались, что пока не определились и определятся "ближе к выборам". При этом лишь 4% участников опроса заявили, что точно не придут на выборы, еще 3% - что скорее не примут в них участие.

Таким образом, делает вывод ВЦИОМ, "декларируемая явка на сегодняшний день составляет 70%".

В материалах исследования также указывается, что "уровень электоральной активности выше среди пожилых людей, женщин и жителей сел". Так, точно готовы пойти голосовать 77% опрошенных жителей сел, 73% респондентов из городов с населением до 100 тыс. жителей, 72% - из городов-миллионников. Среди москвичей и петербуржцев доля твердо решивших участвовать в выборах несколько ниже - 54%. Пойти голосовать точно намерены 86% участников опроса старше 60 лет, в более молодых возрастных группах эта доля понижается: например, до 77% в группе 45-59 лет, а в группе 18-24 года - до 47%.

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"Как и шесть лет назад, подавляющее большинство россиян за три месяца до выборов выражают намерение прийти на участки и проголосовать: здесь мало что поменялось", - комментирует данные опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова. "Не все из тех, кто сегодня намерен участвовать в выборах, дойдут до участков, но для президентских выборов обычно характерна сравнительно высокая явка", - констатирует она.

Баскакова обращает внимание, что "наименьший интерес к выборам, как обычно, проявляет молодежь - среди этой группы доля намеренных голосовать практически вдвое ниже, чем среди пенсионеров". "Также пониженный интерес к выборам фиксируется в столицах - этот тренд тоже не нов, на прошлых выборах президента явка в Москве была заметно ниже среднероссийского уровня", - отмечает социолог.

Уровень поддержки Владимира Путина

В случае если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Владимира Путина отдали бы голоса 83,8% россиян, точно планирующих принять участие в голосовании.

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"Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье), по последним данным, готовы 83,8% россиян, точно планирующих принять участие в голосовании", - говорится в релизе.

Рейтинги остальных кандидатов, заявивших на данный момент о выдвижении своих кандидатур, таковы: за лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы проголосовать 4,1% опрошенных, декларировавших безусловную готовность прийти на избирательные участки, за председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова - 3,3%, за основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского - 0,8%, за лидера Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова - 0,7%, за телеведущую Ксению Собчак - 0,3%.

Как следует из релиза, "в самой молодой возрастной группе избирателей (18-24 года) выше уровень поддержки Собчак (1,4%), также этот уровень превышает средневыборочное значение в Москве и Санкт-Петербурге (1,0%)". Кроме того, говорится в материалах исследования, "люди среднего возраста (35-44 года) скорее готовы отдать свой голос за Жириновского, чем остальные, столичные жители чаще высказываются в поддержку Явлинского и Титова, жители крупных городов (500-950 тыс.) - в поддержку Зюганова".

За действующего президента РФ готовы проголосовать 82,2% молодых людей, заявивших, что примут участие в выборах, выше этот показатель в двух старших возрастных категориях: в группе 45-59 лет он составляет 83,3%, в группе 60 лет и старше - 88,8%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-17 декабря 2017 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет (то есть, имеющие право голосовать).

Опрос проводится методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов.

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Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
Персоны
Титов, Борис Юрьевич Собчак, Ксения Анатольевна Зюганов, Геннадий Андреевич Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Распутин, Валентин Григорьевич Жириновский, Владимир Вольфович
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