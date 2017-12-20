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В ФРГ открылась историческая выставка о российско-германских династических связях

Общество
20 декабря, 1:08 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, декабря. /ТАСС

Экспозиция рассказывает о разных годах жизни великих княгинь Наталии Алексеевны и Елизаветы Федоровны, а также императриц Марии Александровны и Александры Федоровны

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БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Выставка о жизни четырех принцесс Гессен-дармштадтского герцогского дома, оставивших заметный след в российской истории, открылась во вторник во Франкфурте-на-Майне. В экспозиции, начавшей работу в Музее иконы, представлены около 300 экспонатов, сообщил ТАСС представитель Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Григорий Маневич.

По задумке организаторов, экспозиция под названием "Гессенские принцессы в российской истории" позволит окунуться в историю династических связей. Она охватывает разные годы жизни великих княгинь Наталии Алексеевны и Елизаветы Федоровны, а также императриц Марии Александровны и Александры Федоровны. Одним из важнейших элементов выставки стали парадные портреты принцесс и их супругов. Речь идет о работах Валентина Серова, Михаила Нестерова, Тимофея Неффа, Фридриха Августа фон Каульбаха.

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Вниманию посетителей представлены личные вещи представителей Гессенского дома и Дома Романовых - украшения, предметы гардероба, шкатулки, иконы. Кроме того, историки составили большое генеалогическое древо, где отражены все родовые связи двух династий. К выставке напечатали специальный каталог, в котором перечислены все экспонаты.

"Это первый проект столь серьезного масштаба, посвященный российско-германским династическим связям, - сказал Маневич. - Вне всякого сомнения, он привлечет большое внимание европейцев и всех, кто интересуется историей России и Германии, послужит укреплению и углублению сотрудничества". "Личный вклад немецких принцесс в развитие России, а также русских великих княгинь в развитие германских государств касался самых различных областей - государственной, культурной, экономической, духовной, гуманитарной, и способствовал укреплению межгосударственных связей", - отметил представитель фонда.

В свою очередь российский посол в Берлине Владимир Гринин на церемонии открытия выставки обратил внимание на высокую степень актуальности мероприятия: "Именно в периоды политической напряженности для Германии и России важно находить взаимопонимание на путях очень хороших культурных связей". Кроме того, по его словам, "экспозиция показывает, что решающее значение имеет не место рождения человека, а его дела".

В рамках выставки также открылась научная конференция, в которой принимают участие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, директор управления государственных дворцов и парков федеральной земли Гессен Карл Вебер, российские и немецкие ученые, представители духовенства. Экспозиция будет открыта до 25 февраля 2018 года.

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Персоны
Манилова, Алла Юрьевна Гринин, Владимир Михайлович
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