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В Канаде синагоги получили на Хануку письма с угрозами

Общество
20 декабря, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Премьер-министр страны Джастин Трюдо прокомментировал ситуацию и заявил, что "полностью поддерживает" еврейскую общину

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ТАСС, 20 декабря. Не менее восьми синагог по всей Канаде получили во вторник письма с угрозами и антисемитскими призывами. Об этом сообщил телеканал CBC.

Послания пришли в синагоги Монреаля, Торонто, Кингстона и Гамильтона (южная провинция Онтарио), а также Эдмонтона (западная провинция Альберта). Телеканал отмечает, что полиция уже расследует инциденты как попытку разжигания ненависти.

"Выражаю полную поддержку еврейской общине, - написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо. - Этим актам ненависти и антисемитизма не место в нашей стране, мы их не потерпим".

Празднование Хануки начинается в 25-й день месяца кислев и продолжается восемь дней (в этом году с 12 по 20 декабря). Каждый вечер надо зажигать по одной новой свече в специальном восьмисвечнике. Традиция связывает этот праздник с еврейским восстанием 167 года до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, желавшего эллинизировать иудеев.

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