В Канаде синагоги получили на Хануку письма с угрозами

ТАСС, 20 декабря. Не менее восьми синагог по всей Канаде получили во вторник письма с угрозами и антисемитскими призывами. Об этом сообщил телеканал CBC.

Послания пришли в синагоги Монреаля, Торонто, Кингстона и Гамильтона (южная провинция Онтарио), а также Эдмонтона (западная провинция Альберта). Телеканал отмечает, что полиция уже расследует инциденты как попытку разжигания ненависти.

"Выражаю полную поддержку еврейской общине, - написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо. - Этим актам ненависти и антисемитизма не место в нашей стране, мы их не потерпим".

Sending my full support to the Canadian Jewish community. These recent acts of hatred & anti-Semitism have no place in our country and we will not tolerate it. https://t.co/oS3Gg7IS2N — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19 December 2017

Празднование Хануки начинается в 25-й день месяца кислев и продолжается восемь дней (в этом году с 12 по 20 декабря). Каждый вечер надо зажигать по одной новой свече в специальном восьмисвечнике. Традиция связывает этот праздник с еврейским восстанием 167 года до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, желавшего эллинизировать иудеев.