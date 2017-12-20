CNN: в парке развлечений Disney World в США установили говорящий манекен Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Компания Disney установила в своем тематическом парке развлечений в американском штате Флорида говорящий манекен президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Речь идет об аттракционе под названием "Зал президентов", в котором представлены фигуры глав американского государства. Некоторые из них являются говорящими.

"Зал президентов", расположенный в парке развлечений Disney World, закрылся в январе этого года специально для того, чтобы там установили манекен Трампа, вступившего в должность в том же месяце. После этого в интернете появилась онлайн-петиция, авторы которой выступили против того, чтобы фигура Трампа была говорящей.

Однако в Disney заявили, что манекен американского лидера все же будет обладать способностью воспроизводить речь. Для этого с Трампом состоялась сессия звукозаписи. Специально для аттракциона президент записал речь, в которой он рассуждает на тему духа американского народа, а также говорит о конституции США.

Во вторник аттракцион вновь открылся для широкой публики после установки фигуры Трампа. Манекен облачен в темный костюм с полосатым галстуком. Помимо возможности воспроизводить речь, он обладает способностью совершать различные телодвижения. Чтобы фигура вышла максимально похожей на американского лидера, представители Disney попросили Белый дом предоставить им точные размеры одежды, которую носит президент.

Обновленный аттракцион должен был открыться еще в июле, однако, как указали в Disney, Трамп к тому моменту не успевал записать свою речь.