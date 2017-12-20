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Лавров: восстановление памятников Пальмиры и Алеппо тормозится из-за давления на ЮНЕСКО

Общество
20 декабря, 16:56 UTC+3 МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Глава МИД РФ также отметил, что Россия продолжит добиваться прекращения любых попыток политизировать деятельность организации

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Восстановление памятников, разрушенных террористами в сирийских Пальмире и Алеппо, тормозится из-за давления на ЮНЕСКО. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на собрании Комиссии по делам ЮНЕСКО.

"В связи с серьезным ущербом, который был нанесен террористами богатейшему культурно-историческому наследию Ближнего Востока, мы добиваемся активизации деятельности ЮНЕСКО по восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо. Здесь после первых позитивных импульсов, к сожалению, наступило торможение, поскольку давление, которое оказывалось и продолжает оказываться на секретариат ЮНЕСКО, отражает тот достойный сожаления факт, что политические расчеты по-прежнему доминируют над здравым смыслом", - сказал Лавров.

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Министр также заявил, что Россия продолжит добиваться прекращения любых попыток политизации деятельности ЮНЕСКО. По его словам, все проблемы, которые возникают в международных отношениях, поддаются исключительно коллективному решению. "К сожалению, и международное гуманитарное взаимодействие, и наша с вами работа испытывали на себе серьезное воздействие попыток политизировать ситуацию, прибегать к не совсем чистоплотным методам, - указал министр. - В том числе предпринимались попытки политизировать деятельность в ЮНЕСКО". "Мы выступали, выступаем и будем выступать за то, чтобы подобные попытки политизации работы этого очень благородного форума прекратились и чтобы все мы строго придерживались мандата организации", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что культура, искусство, просвещение являются "ответом на варварство, нетерпимость, агрессивный радикализм, который угрожает всей нашей цивилизации". "Мы обратили внимание на призывы нового гендиректора ЮНЕСКО к деполитизации и к решению совместными усилиями общих насущных задач, - отметил глава МИД РФ. - Рассчитываем, что эти намерения воплотятся в практические дела".

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