Первая во Владимире детская "Бережливая поликлиника" будет дарить детям сувениры за осмотр

ВЛАДИМИР, 20 декабря. /ТАСС/. Юные пациенты первой во Владимирской области детской "Бережливой поликлиники", открывшейся в среду на базе областной детской клинической больницы, будут получать подарки и сувениры за посещение врачей и сдачу анализов, сообщил ТАСС директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

Проект "Бережливая поликлиника", который реализуется с участием госкорпорации "Росатом", нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму ненужное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. Запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года.

В рамках проекта планируется улучшить организацию работы медучреждений, в том числе по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов. На данный момент в проекте принимают участие 297 взрослых поликлиник из 40 регионов.

"Бережливая поликлиника для детей - это не только вопросы организации записи, но это вопросы оформления, увеличения контакта, чтобы дети не боялись. Это вопросы поощрения детей за осмотр врачом, за сдачу анализов, за посещение стоматолога - мы дарим детям маленькие звездочки", - рассказал он.

Первая детская "Бережливая поликлиника" оформлена в ярких цветах и имеет детскую игровую зону. Для удобства пациентов здесь работает кол-центр, операторы которого записывают на прием к специалистам.

Потоки посетителей разделены на несколько сегментов, в зависимости от целей визита. Кроме того, проект предусматривает организацию открытой регистратуры, что исключает барьер между пациентами и медицинскими регистраторами.

"Самая главная задача - это сокращение времени пребывания, чтобы в очередях сидели не десять человек, а максимум пять. Пребывание в регистратуре не должно превышать 10 минут, в кабинете врача - 15 минут. Каждый этап разбит на четкий временной отрезок", - подчеркнул Кирюхин.

По словам Кирюхина, до конца 2017 года аналогичные "Бережливые поликлиники" откроются в моногородах региона и нескольких медучреждениях Владимира, всего планируется открыть еще десять таких поликлиник.