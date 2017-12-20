Около 95% жителей Якутии имеют доступ к цифровому ТВ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 95% населения Якутии имеют доступ к телевидению и радио в цифровом формате, сообщил в среду министр связи и информационных технологий республики Александр Борисов. По данным Росстата, на 1 января 2017 года население Якутии составляло 962,8 тыс. человек.

"В этом году на территории республики была завершена реализация федеральной целевой программы по развитию цифрового телерадиовещания. Сегодня 95% жителей могут смотреть десять общедоступных федеральных каналов в цифровом качестве", - приводит пресс-служба оператора "Транстелеком" слова Борисова, которые он произнес, выступая на церемонии по поводу завершения работ по реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы" в Якутии.

"Транстелеком" (телекоммуникационная "дочка" РЖД) является подрядчиком по строительству и вводу в эксплуатацию объектов связи в Якутии в рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".

Исполнителем работ по реализации ФЦП является ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

Борисов уточнил, что, по данным на конец 2017 года, построено 211 телевизионных станций, из которых 150 были установлены компанией "Транстелеком".

"Хочу отметить, что, несмотря на сложные климатические особенности и территориальный масштаб нашей республики, компания справилась со строительством объектов в достаточно сжатые сроки", - добавил министр связи Якутии.

"Реализация проекта строительства цифрового телевидения в Якутии была самой большой частью общероссийской программы по строительству цифрового телевидения", - отметил, в свою очередь, замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Он добавил, что программа по строительству цифрового телевидения в России является крупнейшей по масштабам во всем мире.

Как отмечается в сообщении, "Транстелеком" за три года построил телевизионные станции на всей территории Якутии, общая площадь которой превышает 3 млн квадратных километров.

"Строящиеся объекты связи находилось на расстоянии до 2,7 тыс. километров от центра управления проектом и основного логистического хаба в Якутске с различной степенью транспортной доступности. Строительные бригады, многотонная техника и конструкции антенно-мачтовых сооружений перебрасывались по земле, воде и воздуху, несмотря на суровые погодные условия", - отмечается в сообщении.

О реализации проекта

Всего в реализации проекта на территории Якутии участвовали более 200 специалистов. Программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" была утверждена правительством в декабре 2009 года, она является частью госпрограммы "Информационное общество (2011-2020 годы)".

За счет реализации программы в 2009-2014 годах 85% россиян получили возможность бесплатно смотреть эфирные обязательные общедоступные телерадиоканалы в цифровом формате.

При этом почти половина населения может смотреть 20 цифровых телеканалов, входящих в мультиплексы.

В 2015 году правительство приняло решение продлить программу до 2018 года. Предполагается, что к концу следующего года доступ к цифровому эфирному телевидению и радио получат 98,4% россиян.