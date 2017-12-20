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CNBC: Илон Маск случайно выложил в Twitter номер своего телефона

Общество
20 декабря, 17:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, декабря. /ТАСС

Сотрудники телеканала в качестве эксперимента решили позвонить предпринимателю, однако связаться с ним так и не удалось

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НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Илон Маск по ошибке разместил в открытом доступе в Twitter номер своего личного телефона. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, Маск хотел с помощью Twitter связаться с Джоном Кармаком - техническим директором компании Oculus, занимающейся разработкой очков виртуальной реальности. Для этого он написал ему небольшое письмо, в котором поинтересовался, есть ли у того "секундочка для разговора", а также указал номер своего телефона. Однако затем, вместо того, чтобы направить письмо лично Кармаку, он разместил его прямо на его странице в Twitter. В результате с содержанием сообщения смогли ознакомиться более чем 800 тыс. подписчиков Кармака и почти 17 млн читателей блога Маска.

Пост был оперативно удален, однако многие пользователи Twitter все же успели его прочесть. В качестве эксперимента журналисты CNBC решили позвонить по указанному номеру, однако связаться с Маском им так и не удалось - очевидно, ему пришлось в срочном порядке сменить номер своего телефона. Вместо голоса миллиардера они услышали лишь запись монолога одного из персонажей компьютерной игры God of War: "Каким-то образом ты нашел путь сюда, ко мне. Прими мои поздравления и мое уважение".

Илон Маск - основатель аэрокосмической компании SpaceX, разработавшей ракеты-носители Falcon и космический корабль Dragon, которые успешно используются для вывода спутников и доставки грузов на Международную космическую станцию. В прошлом месяце предприниматель представил амбициозный проект программы освоения Марса, который призван стать основой для межпланетных полетов в пределах Солнечной системы. Изобретатель также занимает пост генерального директора компании по выпуску электромобилей Tesla Motors.

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