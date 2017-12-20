Роскомнадзор разработал тест для определения информационной грамотности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Кибердиктант позволит определить уровень информационной грамотности населения и дать рекомендации по поведению в интернете, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании Попечительского совета Российской академии образования.

"Мне кажется, назрел вопрос системной работы по медиаобразованию на всех уровнях - от начальной школы до высших учебных заведений. На данном этапе подготовлен сайт в интернете, на котором в добровольном порядке можно зарегистрироваться, и, в зависимости от того, каким вы считаете себя пользователем интернета (начальным или экспертом), можно пройти кибердиктант, вопросы которого позволяют выяснить, насколько человек грамотен в информационном пространстве, и в зависимости от этого можно получить рекомендации, как надо себя вести", - сказал Жаров, уточнив, что работа по созданию ресурса велась с несколькими профильными организациями.

По его словам, 70% россиян ежедневно проводят около двух часов в интернете. "Очевидно, что наши дети и подростки являются наиболее незащищенной аудиторией, поскольку времени в интернете проводят много, а о тех рисках, которые в сети подстерегают, знают мало. По статистке МВД, вместе с ростом аудитории интернета растет и количество киберпреступлений, начиная от банального воровства денег с электронных кошельков и карточек и заканчивая жестокими преступлениями", - заключил глава ведомства.