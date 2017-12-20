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ЦОДД: передача Москве права штрафовать водителей повысит эффективность автоинспекторов

Общество
20 декабря, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

По мнению главы ЦОДД Вадима Юрьева, вопросом штрафов должен заниматься город

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Эффективность работы подразделений ГИБДД и столичной службы дорожной инспекции повысится в случае передачи городским властям права взимания штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Штрафы - это дело города, в частности, Московской автодорожной инспекции (МАДИ), у полиции - полицейская функция. Мы считаем, что вправе рассчитывать на повышение эффективности, и здесь (МАДИ - прим. ТАСС), потому что есть специализация, и там, потому что будет разгружено ГИБДД для решения своих основных задач. Это не основная задача ГИБДД - штрафы выписывать", - сказал Юрьев.

По его словам, в случае принятия законопроекта перенастраивать работу системы фото- и видеофиксации нарушений не придется. "Будут перенастраиваться процессы внутри МАДИ. Камера как снимала, так и будет снимать, материал как шел, так и будет идти. Только раньше он шел в ГИБДД, теперь будет идти в МАДИ", - пояснил Юрьев.

Он не прокомментировал, какие именно изменения произойдут в работе столичной инспекции после возможной передачи полномочий, но отметил,взима что "Москва, конечно, с этой работой справится, сомнений никаких нет".

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о расширении полномочий московской мэрии по взиманию штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных дорожными камерами.

В случае принятия закона столичные власти получат право взимать штрафы за вождение без ремня безопасности или шлема, превышение скорости, выезд на полосу для общественного транспорта, отказ уступить дорогу пешеходам и другие нарушения правил дорожного движения. Сейчас эта функция закреплена за МВД, а мэрия Москвы взимает штрафы только за неправильную парковку.

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