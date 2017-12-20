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Новосибирский завод "Швабе" признали лучшим в городе по условиям работы для молодежи

Общество
20 декабря, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

С 2008 года комитет по делам молодежи ежегодно проводит конкурс в Новосибирске, в ходе которого выявляются предприятия с лучшими условиями для молодых специалистов

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новосибирский приборостроительный завод (входит в холдинг "Швабе") признан лучшим в городе по условиям для работы молодых специалистов, сообщил в среду ТАСС генеральный директор предприятия Василий Рассохин.

"Завод стал лауреатом конкурса, ежегодно проводимого городской мэрией, в номинации "Лучшая организация работы с молодежью", - сказал он, заметив, что всего в смотре участвовало почти 40 предприятий различных секторов экономики.

Рассохин отметил, что высокого результата удалось достичь благодаря большому вниманию, которое уделяет холдинг привлечению, развитию и поддержке молодежи. "Мы обучаем молодых сотрудников как на базе самого предприятия, так и на специализированных курсах повышения квалификации в учебных заведениях города", - сказал генеральный директор, добавив, что в период такого обучения молодым специалистам оказывается материальная поддержка и выделяются целевые дотации.

Также лауреатами состоявшегося конкурса стали трое сотрудников завода. Они были признаны лучшими среди молодых специалистов, молодых руководителей и молодых рабочих.

О конкурсе

Конкурс проводится в Новосибирске с 2008 года комитетом по делам молодежи мэрии в рамках местной программы по развитию молодежной политики. Главная цель смотра - определить предприятия, где наиболее успешно ведется работа с молодыми рабочими и специалистами, а также стимулировать другие предприятия к повышению активности молодежи.

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