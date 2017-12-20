Дом для 150 семей обманутых дольщиков "СУ-155" ввели в эксплуатацию в Иванове

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 150 семей обманутых дольщиков строительной компании "СУ-155" в Иванове получат ключи от квартир в доме, который введен в эксплуатацию в среду. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"С 20 декабря участники долевого строительства дома под номером 1Б в Сухово-Дерябихском микрорайоне города Иванова начали получать ключи от своих квартир", - сообщили в пресс-службе.

Врио губернатора области Станислав Воскресенский осмотрел дом и вручил ключи дольщикам, а также отметил, что строительство остальных домов находится на контроле региональных властей.

"По части домов - объектов группы компаний "СУ-155" - есть понятные графики, [они должны быть сданы] в первом полугодии следующего года. Пришлось сориентировать [банк] "Российский капитал" и подрядчика на более динамичную работу, первые сдвиги уже есть. Каждый дом будем держать на контроле", - сказал Воскресенский на церемонии вручения.

Глава Иванова Владимир Шарыпов отметил, что в микрорайоне рядом с новыми домами планируют построить до 2019 года новый детский сад за счет федеральной субсидии, а в 2018 году начнутся проектные работы по строительству школы.

Всего в Ивановской области 14 не введенных вовремя домов группы компаний "Су-155" - одного из крупнейших в России строительных холдингов, имеющих просроченные обязательства перед дольщиками в 14 регионах.

В декабре 2015 года к решению проблемы подключилось правительство РФ, в каждом регионе были разработаны алгоритмы по решению вопросов застройки проблемных объектов при участии банка "Российский капитал", который выступил в роли санатора.

Для достройки объектов банком была создана дочерняя структура - компания "РК Строй".

В Ивановской области с достройкой объектов возникли проблемы - субподрядчик в 2017 году приостанавливал работы, ссылаясь на прекращение финансирования со стороны "РК Строй".

Воскресенский встретился с представителями компании и потребовал возобновить строительство, а также составить четкий график по вводу каждого дома. Семь домов уже достроены и более 3 тыс. квартир переданы собственникам.

До конца года должны сдать еще один дом в микрорайоне Рождественский в Иванове, еще шесть домов - до конца первого полугодия 2018 года.