Полиция просит граждан воздержаться от участия в несогласованной акции Яшина 24 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московская полиция просит граждан воздержаться от участия в несанкционированной акции главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина 24 декабря.

"Полиция Москвы просит граждан воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря. В соответствии с законом ГУ МВД России по Москве примет все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В столичном главке отметили, что организаторам акции предлагали провести ее на проспекте Академика Сахарова.

14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от проведения несогласованного массового мероприятия. Яшин опубликовал в Facebook информацию об акции "День свободных выборов" 24 декабря в Лермонтовском сквере. Позднее блогер Алексей Навальный призвал сторонников присоединиться к этой акции.