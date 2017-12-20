Волонтерские центры "Абилимпикс" открыты в 85 субъектах РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Волонтерские центры международного движения "Абилимпикс", направленного на поддержку конкурсов профессионального мастерства, к концу 2017 года открылись в 85 субъектах РФ. Об этом в среду рассказала ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок на круглом столе "Волонтеры "Абилимпикс".

РФ в 2014 году присоединилась к Международному движению "Абилимпикс", объединяющему 46 стран мира, основной деятельностью которого проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

"Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью, которые объединили, охватили и вдохновили всю страну. Последний год, 2017, мы завершаем очень радужными замечательными результатами - в 85 субъектах нашей стране созданы волонтерские центры", - сказала она.

Волонтерская деятельность нацелена на важные социальные проекты, такие как поддержка социализации инвалидов.

Эксперты в ходе круглого стола отметили, что очень важно привлекать к волонтерству самих людей с инвалидностью.