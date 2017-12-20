Структура "Газпром нефти" подарила Омской области пять машин для тушения пожаров

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (входит в "Газпром нефть") передал правительству Омской области пять специализированных машин для тушения пожаров в сельской местности, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Накануне врио начальника главного управления МЧС по Омской области Андрей Андреев сообщил, что ожидает в следующем году осложнения ситуации с лесными пожарами.

"Омский нефтезавод передал региональному правительству пять единиц противопожарной спецтехники, которые будут направлены в лесные хозяйства и районы Омской области", - говорится в сообщении.

По словам врио губернатора региона Александра Буркова, только 33% населенных пунктов области обеспечены противопожарной техникой. "Эти автомобили помогут нам закрыть потребность в технике для нескольких населенных пунктов, где проживает более 16 тыс. жителей. Поэтому для Омской области получение пяти таких спецмашин является очень своевременным", - сказал Бурков, его слова приводят в пресс-службе. Врио губернатора добавил, что решение о том, какие именно лесхозы и районы будет направлена спецтехника, будет приниматься с учетом мнения глав и управления МЧС.

Сообщается, что завод передал региону две автоцистерны емкостью 5 т воды и водной струей до 40 метров, а также три автомобиля, которые могут перекачивать воду на большие расстояния из любого искусственного водоема. "Вопросы безопасности, противопожарной защиты актуальны для населения всей области. Мы не ограничиваемся своей производственной территорией, а пытаемся совместно с региональным правительством определять проблемные точки и их решать", - цитируют в пресс-службе гендиректора завода Олега Белявского.