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Спектакль об истории казачества помог жителю Краснодара найти родственников

Общество
20 декабря, 22:18 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, декабря. /ТАСС

В последний раз 70-летний Борис Коломиец видел членов своей семьи, когда ему было семь лет

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КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Фотография 100-летней давности, которую 70-летний житель Краснодара Борис Коломиец передал для работы над спектаклем, посвященным судьбе русского казачества с начала ХХ века до времен СССР, помогла ему найти родственников, о существовании которых он не подозревал, сообщил ТАСС в среду Алексей Львов-Белов, начальник службы маркетинга творческого объединения "Премьера", одно из подразделений которого поставило спектакль.

"Мы делали спектакль по книге Виктора Лихоносова "Наш маленький Париж", которая повествует о жизни Краснодара с начала ХХ века. <...> Чтобы понять атмосферу времени для его постановки, мы вышли к зрителям с предложением присылать нам семейные фотографии. Пришло более 100 фотографий, одну из них - снимок бабушки и дедушки - предоставил наш сотрудник. И в итоге поступил звонок от женщины, которая сказала, что она его родственница", - рассказал Львов-Белов.

Как рассказал ТАСС Борис Коломиец, его бабушка Екатерина была родом из кубанской казачьей станицы. У нее было три сестры и брат, которые, повзрослев, жили в разных частях Кубани.

"Со временем все связи с родственниками были потеряны. Я не очень хорошо знал прошлое отца, потому что с политической точки зрения оно было в советское время не очень однозначным. Бабушку я видел за два года до ее смерти, когда мне было семь лет, а сейчас мне 70. А тут благодаря выставке мне позвонила девушка, которая сказала, что она дочь моей троюродной сестры", - рассказал он.

Коломиец добавил, что он впервые встретился с двумя своими кузинами и троюродным братом. "Очень интересное чувство, когда все время ты был один, а тут - нас много. Оказалось, что мы походим друг на друга, но не внешне, а по духу", - рассказал он.

Роман кубанского писателя Лихоносова, по которому поставлен спектакль, рассказывает о судьбе русского казачества с начала ХХ века до времен СССР.

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