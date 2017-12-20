Светские и религиозные организации объединились для защиты прав евреев стран СНГ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Федерация еврейских общин России заключила в среду соглашение с крупнейшей общественной организацией - Евроазиатским еврейским конгрессом для защиты прав евреев в разных регионах России и странах СНГ. Соглашение предусматривает сотрудничество еврейских религиозных и светских организаций для развития духовности, социального служения, борьбы с ксенофобией, укрепления российско-израильских отношений.

"Некоторые говорят, что надо работать там, где много евреев, есть богатые общины. А там, где нет ничего и нужно строить всю инфраструктуру заново - работать бесполезно. Но наша задача - помочь человеку, который одинок и не чувствует поддержки", - отметил главный раввин России Берл Лазар, подписывая документ. "Мы все работаем в непростом пространстве. В России более 900 еврейских общин, но есть города, где живет всего 100 или 50 евреев", - добавил он.

Глава Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили в свою очередь поблагодарил Лазара "за уникальное положение и процветание национальных общин в России, процветание еврейской общины". "Я верю в то, что еврейское наследие нашего народа - уникально. А русскоязычная диаспора на евроазиатском континенте является богатым источником этих ценностей", - отметил Мирилашвили.

На церемонию подписания соглашения прибыл посол государства Израиль в России Гарри Корен.

Евроазиатский еврейский конгресс (ЕАЕК) - общественная организация, созданная в 2002 году по инициативе лидеров Еврейского конгресса Казахстана, Федерации еврейских организаций и общин России и Ассоциации еврейских организаций и общин Украины. Ее цель - защита прав и законных интересов еврейского народа в упомянутых странах, официальное представление еврейских общин в правительствах, содействие развитию отношений с христианскими церквами, исламом и другими религиями.

На сегодняшний день ЕАЕК также присутствует в таких странах, как Япония, Черногория и другие.