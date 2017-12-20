Битаров: североосетинский горнолыжный курорт "Мамисон" переманит туристов из Грузии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 декабря. /ТАСС/. Всесезонный комплекс "Мамисон", который строится в Северной Осетии, привлечет тех российских туристов, которые сейчас выбирают горнолыжные курорты Грузии, считает глава республики Вячеслав Битаров.

"Мамисон" обладает огромным рекреационным потенциалом, его выход на проектную мощность позволит переориентировать поток российских туристов, едущих в Грузию, в частности, в Гудаури, на отечественный круглогодичный курорт. По данным таможенной службы, ежедневно туда направляются около сотни человек", - сообщила в среду пресс-служба правительства Северной Осетии со ссылкой на Битарова.

Уточняется, что в настоящее время в создание курорта вложены 2,6 млрд рублей: построены водозабор, дорога, проложены линии электропередачи. Для дальнейших работ есть вся необходимая проектная документация.

Также имеются инвесторы, готовые строить гостиницы и другие объекты для обслуживания туристов. Однако сейчас работы приостановлены, для завершения строительства необходимо привести в порядок автомобильную трассу и тоннель, построить канатные дороги.

"Комиссия, направленная Министерством РФ по делам Северного Кавказа и ОАО "Курорты Северного Кавказа" после осмотра площадки будущего курорта, вынесла вердикт о том, что для его достройки нужны 40 млрд рублей. Однако наши расчеты показывают, что суммы в размере 3,9 млрд рублей вполне достаточно", - приводятся в сообщении слова Битарова.

В республике с 2013 года реализуется проект создания всесезонного курорта "Мамисон", где горнолыжный сезон может длиться до 10 месяцев в год. Уже построенные или строящиеся объекты находится в разной степени готовности, в том числе некоторые завершены на 100%, но реализация проекта приостановлена и отложена до 2021 года.

Курорт расценивается как одна из точек инвестиционного роста Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу турпоток в горнолыжном секторе за два года увеличился вдвое и составляет около 500 тыс. человек. В прошлом году регионы Северного Кавказа посетили 3,5 млн туристов. За первое полугодие 2017 года в СКФО приехали свыше 2,2 млн гостей.