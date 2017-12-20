Около 130 жителей КБР воевали в Сирии в разное время на стороне террористов

НАЛЬЧИК, 20 декабря. /ТАСС/. Около 130 жителей Кабардино-Балкарии (КБР) находились в Сирии и принимали участие в военных действиях на стороне террористов. Об этом в среду сообщил глава республики Юрий Коков во время "Прямой линии" в эфире Кабардино-Балкарского филиала ВГТРК, отвечая на вопрос о том, "нет ли тревоги, что события на Ближнем Востоке, вывод российских войск из Сирии, могут снова всколыхнуть местное бандподполье".

Вопрос задала жительница города Баксана Залина Емкужева, которая напомнила, что "знакомство Кокова с экстремистами в КБР началось гораздо раньше", чем он вступил в должность главы. В 2015 году Юрий Коков возглавлял группу, которая расследовала нападение боевиков на Нальчик.

"Попытки будут, однозначно, это надо понимать. Это в значительной степени зависит от нас самих, от того как мы будем работать с этими людьми. Там со многих регионов России, стран СНГ, в том числе и Северокавказского региона участвовали, в том числе и сейчас там находятся определенное количество... кто то попал под военные действия и погиб. Порядка 120-130 человек из КБР в разные периоды, по разным источникам, мы понимали что там находятся", - сказал Коков.

Сегодня ни одно государство не застраховано от возможности атак международных террористов, отметил он. "У нас в республике есть положительная динамика (в борьбе с терроризмом - прим. ТАСС) и это прежде всего заслуга специальных служб, правоохранительных органов, органов власти, общественных организаций", - добавил Коков.

Он считает, что нужно работать с семьями уехавших в Сирию граждан: "Мы должны понимать меру ответственности каждого. Они преступили закон и если вина доказана, они должны нести ответственность в строгом соответствии с федеральным законодательством. И отталкивать не надо, нужно работать и с их семьями".

"Прямая линия" с главой Кабардино-Балкарии проходила в этом году в третий раз. В адрес руководителя, как объявили ведущие во время прямого эфира, поступило более 900 вопросов и обращений, их основная часть касалась экономики и социальной сферы. Эфир длился более двух часов.