Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке кишечной инфекции на круизных лайнерах США

Общество
21 декабря, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

По данным специалистов из Центров по контролю и предотвращению заболеваний США, причиной вспышки могли быть норовирусы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке острой кишечной инфекции на борту двух крупнейших круизных лайнеров США. Об этом сообщается на сайте службы в четверг.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Вспышка желудочно-кишечной инфекции произошла на борту одного из крупнейших пассажирских судов в мире - круизного лайнера Independence of the Seas американской компании Royal Caribbean, который 16 декабря вернулся в штат Флорида. По данным телекомпании CNN, которая приводит заявление представителя компании, за пять дней круиза по Карибскому морю заразились 332 человека. В общей сложности на борту лайнера было примерно 5 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, вспышка инфекции была зарегистрирована и на лайнере Ovation of the Sea, информирует Роспотребнадзор. На рейсе из Сингапура до Сиднея с 23 ноября по 7 декабря вирусом заразились 209 человек из примерно 5,5 тысяч пассажиров и членов команды.

По данным специалистов из Центров по контролю и предотвращению заболеваний США, причиной вспышки могли быть норовирусы. Вирус вызывает рвоту и расстройство желудка, что может привести к опасному обезвоживанию организма. Норовирус считается одним из наиболее заразных в мире, надежного лекарства от него нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Суд Лондона арестовал активы бизнесмена Коломойского на $2,5 млрд
3
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
4
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
5
Госдума поддержала проект закона о списании долга по налогам и взносам физлицам и ИП
6
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
7
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама