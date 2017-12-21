Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке кишечной инфекции на круизных лайнерах США

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке острой кишечной инфекции на борту двух крупнейших круизных лайнеров США. Об этом сообщается на сайте службы в четверг.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Вспышка желудочно-кишечной инфекции произошла на борту одного из крупнейших пассажирских судов в мире - круизного лайнера Independence of the Seas американской компании Royal Caribbean, который 16 декабря вернулся в штат Флорида. По данным телекомпании CNN, которая приводит заявление представителя компании, за пять дней круиза по Карибскому морю заразились 332 человека. В общей сложности на борту лайнера было примерно 5 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, вспышка инфекции была зарегистрирована и на лайнере Ovation of the Sea, информирует Роспотребнадзор. На рейсе из Сингапура до Сиднея с 23 ноября по 7 декабря вирусом заразились 209 человек из примерно 5,5 тысяч пассажиров и членов команды.

По данным специалистов из Центров по контролю и предотвращению заболеваний США, причиной вспышки могли быть норовирусы. Вирус вызывает рвоту и расстройство желудка, что может привести к опасному обезвоживанию организма. Норовирус считается одним из наиболее заразных в мире, надежного лекарства от него нет.