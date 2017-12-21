Газета New York Times не станет увольнять обвиненного в домогательствах журналиста

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Американская газета The New York Times не станет увольнять одного из своих ведущих журналистов и политических обозревателей Гленна Траша после того, как его обвинили в домогательствах. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении выпускающего редактора издания Дина Бакета.

Траша ранее временно отстранили от работы, а в самой газете инициировали внутреннее расследование. "Несмотря на то, что мы считаем, что Гленн действовал оскорбительно, мы решили, что он не заслуживает увольнения", - отмечается в заявлении Бакета.

Трашу предстоит пройти тренинги и консультации у специалистов, направленные на "улучшение его поведения на рабочем месте". После этого в январе следующего года журналист вернется в газету. При этом работать в команде, освещающей деятельность Белого дома, он больше не будет. "Мы считаем, что это адекватный ответ на ситуацию, возникшую вокруг Гленна", - заявил Бакет.

Ранее редактор интернет-сайта Vox Лора Макганн заявила, что Траш якобы домогался ее. По ее словам, инцидент произошел в одном из баров Вашингтона, когда они оба работали на издание Politico. Как утверждала Макганн, Траш приставал и к нескольким другим женщинам.

Траш выступил с заявлением, в котором извинился за свои действия. 50-летний журналист утверждал, что, насколько он помнит, во время инцидента с Макганн он действовал по взаимному согласию. Как ранее отмечала The New York Times, Траш сообщил газете, что намерен пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Это уже не первый случай, когда известного в США журналиста обвиняют в домогательствах. Ранее телеканал NBC отказался от услуг Марка Халперина, который работал там в качестве политического обозревателя. Это произошло после того, как его обвинили в домогательствах несколько женщин, с которыми он работал ранее. Журналист впоследствии попросил прощения за свои действия, заявив, что его поведение было недостойным.