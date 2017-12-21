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Минприроды поддерживает льготы жителям районов с мусоросжигательными заводами

Общество
21 декабря, 3:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Глава ведомства Сергей Донской отметил в интервью газете "Известия", что в Японии электроэнергия с таких заводов подается в находящиеся рядом дома бесплатно

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской высказался в поддержку введения льгот для жителей районов, где будут построены мусоросжигательные заводы. Об этом министр сообщил в интервью газете "Известия".

"Это вполне возможный вариант. Конечно, людей надо заинтересовать. На местном уровне могут быть установлены определенные льготы, в том числе на электричество, ЖКХ", - сказал он.

Глава ведомства привел в пример Японию, где, по его словам, электроэнергия с таких заводов подается в дома, находящиеся рядом, бесплатно. "В рамках государственной экологической экспертизы будут рассматриваться и эти аспекты", - уточнил он.

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