Минприроды поддерживает льготы жителям районов с мусоросжигательными заводами

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской высказался в поддержку введения льгот для жителей районов, где будут построены мусоросжигательные заводы. Об этом министр сообщил в интервью газете "Известия".

"Это вполне возможный вариант. Конечно, людей надо заинтересовать. На местном уровне могут быть установлены определенные льготы, в том числе на электричество, ЖКХ", - сказал он.

Глава ведомства привел в пример Японию, где, по его словам, электроэнергия с таких заводов подается в дома, находящиеся рядом, бесплатно. "В рамках государственной экологической экспертизы будут рассматриваться и эти аспекты", - уточнил он.