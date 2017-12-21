Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутске из-за сильных морозов отменили занятия для школьников с 1 по 5 классы

Общество
21 декабря, 4:59 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 21, декабря. /ТАСС

Температура воздуха опустилась до минус 45 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Занятия во всех школах Якутска для учеников с 1 по 5 классы отменили в четверг из- за сильных морозов, температура воздуха опустилась до минус 45 градусов. Также в городе отменены занятия в кружках, спортивных секциях, сообщили в администрации города.

"Управление образования Окружной администрации города Якутска объявило актированные дни для учащихся 1-5 классов всех общеобразовательных учреждений города Якутска и пригородных сел", - отметили в управлении образования города.

По данным метеорологов, на 7 часов утра в Якутске температура воздуха составила минус 45 градусов. В 17 населенных пунктах температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов. В частности, как сообщает региональный гидрометеоцентр, температура воздуха в Верхоянске на севере Якутии опустилась до минус 52 градусов. Пятидесятиградусные морозы отмечены в двух населенных пунктах Оймяконского района, который считается Полюсом холода.

Как пояснили ТАСС в Минобрнауки Якутии, в каждом муниципальном образовании установлены собственные нормативы для отмены школьных занятий. К примеру, в Оймяконском районе ученики начальных классов не учатся при минус 52 градусах, в Якутске их ровесники не идут в школу при минус 45.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone
3
Суд Лондона арестовал активы Коломойского на $2,5 млрд
4
Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР
5
В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин
6
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
7
Парадная форма российских атлетов на Играх-2018 направлена на утверждение в МОК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама