В Якутске из-за сильных морозов отменили занятия для школьников с 1 по 5 классы

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Занятия во всех школах Якутска для учеников с 1 по 5 классы отменили в четверг из- за сильных морозов, температура воздуха опустилась до минус 45 градусов. Также в городе отменены занятия в кружках, спортивных секциях, сообщили в администрации города.

"Управление образования Окружной администрации города Якутска объявило актированные дни для учащихся 1-5 классов всех общеобразовательных учреждений города Якутска и пригородных сел", - отметили в управлении образования города.

По данным метеорологов, на 7 часов утра в Якутске температура воздуха составила минус 45 градусов. В 17 населенных пунктах температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов. В частности, как сообщает региональный гидрометеоцентр, температура воздуха в Верхоянске на севере Якутии опустилась до минус 52 градусов. Пятидесятиградусные морозы отмечены в двух населенных пунктах Оймяконского района, который считается Полюсом холода.

Как пояснили ТАСС в Минобрнауки Якутии, в каждом муниципальном образовании установлены собственные нормативы для отмены школьных занятий. К примеру, в Оймяконском районе ученики начальных классов не учатся при минус 52 градусах, в Якутске их ровесники не идут в школу при минус 45.