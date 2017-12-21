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В Австралии обнаружили пропавшую более ста лет назад подлодку

Общество
21 декабря, 5:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Причины исчезновения субмарины до сих пор неизвестны

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ТАСС, 21 декабря. Обломки первой подводной лодки Австралии были найдены спустя 103 года после ее исчезновения. Об этом сообщили в четверг в министерстве обороны страны.

"Старейшая военно-морская тайна Австралии раскрыта с обнаружением обломков первой австралийской подводной лодки HMAS AE1 у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа - Новой Гвинеи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Местоположение субмарины удалось определить во время экспедиции, начавшейся на прошлой неделе. По данным газеты The Australian, увенчавшаяся успехом попытка найти подлодку стала тринадцатой по счету. Отмечается, что корабль покоится на глубине 300 метров.

Подлодка пропала в районе островов Новая Британия (входит в состав Папуа - Новой Гвинеи) 14 сентябре 1914 года. На ее борту находились 35 членов экипажа. До сих пор неизвестны причины ее исчезновения.

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