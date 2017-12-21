МЧС России направило в Донбасс автоколонну с новогодними подарками

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. МЧС России в четверг утром отправило 72-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 мск", - сказал представитель министерства. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе, где на двух пунктах пропуска Донецк и Матвеев Курган будет проводиться таможенный досмотр всей техники в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины. После этого машины продолжат движение в Донецк и Луганск.

В этот раз жителям Донбасса доставят около 450 тонн гуманитарной помощи. В состав груза входят детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература, а также новогодние подарки.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. МЧС России уже успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов.