Капитан порта Владивосток запретил судну "Екатерина" выход в море из-за долга по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Капитан порта Владивосток, на рейде которого стоит судно "Екатерина" под флагом РФ, запретил ему выход в море из-за долга по зарплате в $130 тысяч и ряда технических нарушений, сообщил в четверг ТАСС председатель профсоюза моряков Владивостока Петр Осичанский.

Судно принадлежит южнокорейскому судовладельцу.

"Судно перешло из порта Зарубино во Владивосток и сейчас стоит на рейде, капитан порта запретил выход в море из-за долга по зарплате и технических нарушений. Судовладелец списал семерых членов экипажа без выплаты долга и прислал им людей на замену, однако списанные моряки остаются на судне, опасаясь, что, если они его покинут, то уже не смогут добиться выплаты задолженности", - сказал Осичанский.

Ранее сообщалось, что моряки судна попросили профсоюз помочь им в возвращении долга по зарплате. Экипаж состоит из 22 жителей Приморья, под обращением в профсоюз подписались 18 человек.

Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку по сообщениям СМИ о фактах невыплаты зарплаты морякам.