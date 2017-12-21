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Бюджет фонда ОМС на Камчатке на 2018 год увеличен на 1,5 млрд рублей

Общество
21 декабря, 8:28 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 21, декабря. /ТАСС

Сообщается, что в реализации территориальной программы ОМС примут участие 67 учреждений здравоохранения края

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Камчатского края утвердило бюджет на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) на Камчатке на 2018 год. Финансирование увеличено на 1,5 млрд рублей по сравнению с 2017 годом, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Уже шестой год подряд территориальная программа ОМС формируется бездефицитной, сбалансированной по источникам финансирования. Стоимость программы на 2018 год составляет 12,8 млрд рублей, что выше уровня 2017 года практически на 1,5 млрд рублей или на 21,9%", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Камчатского края Татьяну Лемешко.

Она добавила, что финансирование программы на плановый период 2019 года будет составлять 13,2 млрд рублей, на 2020 год - 13,6 млрд рублей. Норматив финансирования в 2018 году увеличен на 5042 рубля в расчёте на одного жителя, что практически на 14% выше уровня 2017 года. В реализации территориальной программы примут участие 67 учреждений здравоохранения.

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