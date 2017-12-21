Сочи и Нагато в Японии станут побратимами

ТОКИО, 21 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Сочи и японский город Нагато (префектура Ямагути), который в декабре 2016 года в рамках визита в Японию посетил президент РФ Владимир Путин, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, медицины и гуманитарных обменов, а также договорились в будущем подписать договор о побратимстве. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов, который находится с визитом в Японии.

"Среди мероприятий (в ходе визита делегации в Нагато) было подписание договора о сотрудничестве. Прежде всего это касается, конечно, туризма. Второе направление - это лечебная деятельность, а третье - обмены между высшими учебными заведениями и молодежными коллективами", - рассказал он, отметив, что стороны также договорились, что мэр Нагато Курао Ониси нанесет в Сочи ответный визит.

"Там мы проработаем и конкретизируем наши деловые связи, и уже в Сочи подпишем договор о побратимстве", - добавил он.

Награда - дипломату

Помимо деловой программы в Японии российская делегация встретилась в посольстве РФ в Токио с почетным гражданином Сочи, известным японским дипломатом Ясуси Акаси, занимавшим в свое время пост заместителя генерального секретаря ООН. Благодаря в том числе его поддержке Сочи получил статус города-посланца мира. Его Пахомов в присутствии российского посла наградил знаком почета "Признание и почет сочинцев".

Как отмечается в распоряжении мэра города о соответствующем награждении, это решение было принято "в знак признания сочинцами великого труда в ООН на высоком дипломатическом посту во имя укрепления мира и взаимопонимания между народами", а также "за бесценный вклад в исторический прогресс и позитивный образ города-курорта Сочи и его жителей".

Сам Акаси поинтересовался, как прижилась в Сочи, в центре которого разбит сад русско-японской дружбы, посаженная там сакура. Он также признался, что хотел бы сделать Сочи городом, знаменитым как Вашингтон на весь мир своими садами сакуры.

Теплый прием

Пахомов также рассказал, что вся делегация удивилась теплому приему, который устроили им в Нагато местные жители. "Куда бы мы ни ехали, везде было огромное количество людей и детей, которые встречали нас с флагами Сочи", - пояснил он, отметив, что и российской стороне, возможно, следовало бы так же встречать делегации.

В ходе поездки в Ямагути делегация Сочи, по словам мэра, также возложила венки к могилам русских и японских моряков в Нагато.

В Нагато, который является частью избирательного округа премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также родным местом для его предков, 16 декабря прошла часть визита российского президента. В Сочи же в мае 2016 года состоялась встреча Путина и Абэ, на которой японская сторона предложила план развития сотрудничества из восьми пунктов.