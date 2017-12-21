Работодателей в РФ могут освободить от плановых инспекций с 2019 г. по итогам самопроверок

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роструд планирует освободить работодателей от плановых визитов инспекторов труда начиная с 2019 года по результатам пройденных самопроверок на портале онлайнинспекция.рф. Об этом рассказал ТАСС в четверг глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Работодатели провели 285 тыс. самопроверок на нашем портале [онлайнинспекция.рф]. Сервис выдает им ошибки, рекомендации, они могут их устранить. И если на предприятии нет несчастных случаев или жалоб работников, к таким компаниям мы планируем не приходить, тем самым повышая профилактику нарушений и снижая давление на бизнес", - сказал он.

Вуколов также отметил, что результаты самопроверок, которые прошли работодатели на портале, планируется учитывать при формировании плана проверок на 2019 год.