Хамитов: переход на добровольное изучение родных языков в Башкирии прошел спокойно

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что переход на добровольное изучение башкирского языка прошел в республике спокойно, рассказал он журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

С этого учебного года изучение башкирского языка как государственного в школах Башкирии стало добровольным, преподавание ведется на основе заявления родителей или законных представителей учащихся. Ранее башкирский язык был обязательным для изучения в школах с 1 по 9 классы.

"С 1 сентября наши школы перешли на добровольный вариант изучения и родного, и государственных языков, прошло все достаточно спокойно, разумно, и родительское сообщество вело себя абсолютно достойно в этой ситуации. Небольшие всплески были со стороны определенной части нашего общества, политизация этого вопроса пыталась проявить себя, но на сегодняшний день первое полугодие учебное завершается, и все видят, что тот, кто хочет изучать язык, он его изучает", - сказал Хамитов.

Глава республики добавил, что в школах сейчас "абсолютно ровная, спокойная обстановка".

"Хотелось бы, чтобы это и дальше продолжалось так же, и чтобы тема изучения родных языков не политизировалась", - добавил он.

Вопрос об изучении национальных языков в России стал предметом внимания, в частности, после того, как СМИ Татарстана сообщали о том, что, по мнению многих родителей в регионе, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. В свою очередь прокуратура республики выявила 3,8 тыс. нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков.

Согласно Конституции Татарстана, и русский, и татарский языки являются в регионе государственными и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме. Глава региона Рустам Минниханов призвал не нагнетать обстановку с изучением татарского языка в школах региона и не политизировать этот вопрос.

Пресс-служба Минобрнауки РФ 29 ноября сообщила, что учебные планы в школах должны обеспечивать возможность изучать государственный язык республик на добровольной основе.

Министерство подготовило и направило в адрес глав республик в составе РФ письма, разъясняющие особенности изучения родных и государственных языков в школах, а также предложения по формированию учебного плана на основе данных разъяснений.