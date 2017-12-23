Путин: российское образование должно быть одним из лучших в мире

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российское образование должно быть одним из лучших в мире, чтобы оно могло готовить специалистов нового технологического уклада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

Глава государства указал на необходимость развития принципиально новых отраслей, без которых "вообще нет никакого будущего". Это касается, в том числе, внедрения передовых цифровых технологий, биоинженерии, роботизации, сказал Путин. "Эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня", - подчеркнул президент. Огромная роль в решении этих задач принадлежит науке и системе образования, добавил он.

"Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте обучения, а наши колледжи, техникумы, университеты - создавать ведущие стандарты в подготовке рабочих, инженеров, исследователей и специалистов нового технологического уклада", - сказал Путин.

Он напомнил, что государство уделяет большое значение поддержке молодых ученых, одаренных студентов и школьников, в том числе в центре "Сириус" и технопарках. "Эта сеть должна расширяться, сегодня она еще слишком мала", - сказал Путин.

По словам президента, молодые люди в разных населенных пунктах должны иметь "равные возможности для самореализации". "Только тогда мы обеспечим приход в политику и бизнес, во власть, в науку и производство, во все сферы жизни сильных молодых профессионалов, патриотов, честных, смелых, целеустремленных, деятельных людей, которые понимают и разделяют повестку развития страны и участвуют в ее реализации, считают ее своей собственной, отвечающей их мечтам и чаяниям", - заключил президент, отметив, что "молодежь - это люди наступающей эпохи". "Уверен, они будут твердо отстаивать интересы России, вести страны по пути прогресса, лидерства и благополучия", - сказал Путин.