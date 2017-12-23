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Законопроект об аккредитации образовательных учреждений Крыма до 2020 г. внесен в Госдуму

Общество
23 декабря, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Отмечается, что основной проблемой лицензирования образовательных учреждений региона является устарелость их материально-технической базы

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Законопроект о продлении аккредитации образовательных учреждений Республики Крым до 2020 года внесен в Государственную думу. Документ опубликован в субботу в электронной базе данных нижней палаты.

Авторы законопроекта - члены Совета Федерации Ольга Ковитиди, Валерий Куликов, Ольга Тимофеева, Сергей Цеков и депутаты Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Светлана Савченко и Михаил Шеремет - предлагают внести изменения в статью 4 Федерального закона от 5 мая 2014 года, регулирующего сферу образования в связи с принятием в состав РФ Крыма. Согласно закону, установлен срок признания образовательных организаций Крыма и Севастополя имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию по соответствующим основным образовательным программам до 1 сентября 2018 года.

"В сложившейся ситуации не представляется возможным провести процедуру лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя в срок до 1 сентября 2018 года. Законопроектом предлагается продление срока признания образовательных организаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию по соответствующим основным образовательным программам до 1 сентября 2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу. Уточняется, что в указанный срок будет проведена работа, направленная на проведение дальнейших действий по модернизации материально-технической базы указанных организаций.

Как отмечается, основной проблемой, препятствующей проведению лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя, является устарелость их материально-технической базы. "Несмотря на проведение масштабной работы по модернизации, многие из указанных организаций имеют материально-техническую базу, которая не соответствует установленным лицензионным требованиям. В условиях отсутствия лицензий на осуществление образовательной деятельности, выданных в Российской Федерации, государственная аккредитация образовательной деятельности также является невозможной", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

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